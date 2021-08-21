Наставник «Арсенала»: у некоторых людей есть намерение похоронить нас

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на критику в адрес его команды из-за неудачного старта в Английской премьер-лиге (АПЛ), передает ESPN.

«Нужно провести 38 матчей против всех команд за сезон. И все дело в восприятии, давлении и, опять же, негативе. Просто хочу, чтобы меня окружали конструктивные люди. Я знаю, что у некоторых людей есть намерение похоронить нас, попытаться нас критиковать. Но нам это неинтересно», — сказал Артета.

Напомним, в стартовом туре чемпионата Англии «канониры» уступили «Брентфорду» со счетом 0:2. Во втором матче АПЛ «Арсенал» сыграет против лондонского «Челси». Встреча состоится 22 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне чемпионата Англии «канониры» заняли восьмое место, набрав 61 очко.

Ранее президент Руанды Поль Кагаме раскритиковал лондонский «Арсенал» за поражение в матче 1-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Брентфорда».