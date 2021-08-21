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Тренер олимпийской чемпионки Ласицкене назвал причину отказа США в визе для спортсменки

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РИА Новости

Геннадий Габрилян, тренер чемпионки Олимпиады в Токио Марии Ласицкене, рассказал, почему его подопечная не смогла получить въездную визу США для участия в этапе «Бриллиантовой лиги».

«Думаю, причиной являются последние события — теперь в США из России могут ехать только дипломатические сотрудники. Видимо, не получилось сделать исключение для спортсменов», — цитирует Габриляна Metaratings.ru.

Ласицкене не может получить визу в США на этап «Бриллиантовой лиги». Об этом заявила сама спортсменка, отметив в историях своего Instagram Олимпийский комитет России, МИД, Марию Захарову и Министерство спорта. С такой же проблемой столкнулась российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, завоевавшая серебро на прошедшей Олимпиаде.

Ранее олимпийский чемпион-2008 по прыжкам в высоту Андрей Сильнов заявил, что отказ россиянкам Марии Ласицкене и Анжелике Сидоровой в визах носит политический характер.

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