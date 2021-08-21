Тренер «Барселоны» — о 18-летнем игроке клуба: деньги — не самое главное, я разочарован

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал ситуацию с 18-летним Курума Мориба, который не может договориться с клубом по продлению контракта.

«Я советую, что деньги — не самое главное. Главнее играть. Я очень разочарован», — сказал Куман. У 18-летнего Мориба остается год по контракту с сине-гранатовыми. Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро», — приводит слова Кумана Marca.

Мориба родился в Гвинее, имеет испанское гражданство и играет за молодежную сборную Испании на международном уровне. За сборную Испании U-17 Мориба провел пять матчей, в которых сумел отличиться один раз, а также отдать две голевые передачи.

В минувшем сезоне Мориба провел 14 матчей за основную команду «Барселоны», в которых отметился одним голом и сделал три голевых передачи.

Ранее «Барселона» получила кредит и смогла добиться пересмотра части долговых обязательств.

По информации издания, каталонский клуб смог взять ссуду в размере €455 млн на десять лет с процентной ставкой 1,98%, а его долговые обязательства в отношении еще €140 млн будут пересмотрены.