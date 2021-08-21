Российская теннисистка не смогла выйти в финал турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Анна Блинкова в паре с белоруской Александрой Соснович уступила австралийке Саманте Стосур и китаянке Чжан Шуай в полуфинале турнира в Цинциннати со счетом 6:4, 5:7, 5:10. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

В финале Стосур и Шуай сыграют с чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.

Блинкова располагается на 81-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, в парном спортсменка занимает 60-ю позицию. Россиянка является обладательницей одного титула в парном разряде под эгидой организации.

WTA. Цинциннати. Пары. Полуфинал

Стосур/Шуай (Австралия/Китай) — Блинкова/Соснович (Россия/ Белоруссия) — 4:6, 7:5, 10:5

Ранее российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати.

Турнир в Цинциннати относится к категории «Премьер», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. В 2020 году победительницами стали нидерландка Деми Схюрс и представительница Чехии Квета Пешке.