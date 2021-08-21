Олимпийский чемпион Токио встретится с главой UFC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт проведет встречу с американским борцом вольного стиля Гэйблом Стивсоном. Об этом сообщает TMZ.

Глава UFC подтвердил, что встретится со Стивсоном в Лас-Вегасе. Также американским борцом интересуется глава Bellator Скотт Кокер.

«Мы поддерживаем контакт, но у этого парня осталось еще пару лет в колледже, он хочет еще бороться. Если же он согласится на переход в MMA — здесь будут ему только рады», — заявил Кокер.

После победы на Олимпиаде Стивсон обратился к Дане Уайту в социальных сетях. Многие фанаты посчитали, что таким образом борец привлекает к себе внимание промоутера и надеется на выступления в UFC.

Стивсон — победитель Панамериканского чемпионата по борьбе в 2021 году. Также на его счету три победы на мировом первенстве среди юниоров.

6 августа Стивсон одолел грузинского борца Гено Петриашвили в финале олимпийского турнира. Он стал сильнейшим в категории до 125 килограммов.

Ранее судья UFC Марк Годдард заявил, что россиянин Роман Богатов является самым недисциплинированным бойцом в промоушене.