Федерация гимнастики Израиля: не удивлены результатам проверки судейства на ОИ-2020

Федерация гимнастики Израиля прокомментировала заявление Международной федерации гимнастики (FIG) о судействе в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает Olympics.sport5.co.il.

«У нас ни на секунду не возникало сомнений в том, что Линой завоевала золотую медаль за свои навыки и мастерство. Мы, конечно, не удивлены результатам проверки, но мы рады, что международная федерация также публично поддержала результаты соревнований и работу судей, которая была безупречной», – говорится в заявлении израильской федерации.

Ранее первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов рассказал о дополнительном протесте, который был подан по итогам соревнований по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх.

Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

19 августа в FIG заявили, что остались довольны судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Также в организации отметили непредвзятость судейства. На следующий день FIG отказался выдавать видеоанализ и протоколы по итогам выступления российских спортсменок.