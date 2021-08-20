Медведев рад реваншу над Карреньо-Бустой после поражения на Олимпиаде

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что рад одержать победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой на турнире в американском Цинциннати после поражения на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Честно скажу, я бы предпочел выиграть там, а не здесь. Но это теннис. Джокович – возможно, величайший теннисист в истории, но взять золото Олимпиады ему не удалось. Это значит, что не все желания можно воплотить.

Но я рад, что обыграл Пабло здесь и в каком-то роде взял реванш», — приводит слова Медведева Tennistv.com.

Во встрече 1/4 финала турнира в Цинциннати одержал победу над представителем Испании со счетом 6:1, 6:1. Продолжительность матча составила 54 минуты.

Медведев совершил девять эйсов, допустил две двойные ошибки и успешно использовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету Карреньо-Бусты один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

На олимпийском турнире Медведев уступил испанцу на стадии 1/4 финала со счетом 2:6, 6:7 (5:7).

Ранее сообщалось, что в полуфинале турнира в Цинциннати вторая ракетка мира встретится с другим представителем России Андреем Рублевым.