Губерниев высмеял слова Дмитрия Гордона о том, что он не знаком с работой комментатора

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, что он не знаком с творчеством россиянина.

«Офигеть! Какие люди не знакомы с моим творчеством! Прямо байки из склепа», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Ранее Гордон высказался о включении спортивного комментатора в список угроз национальной безопасности Украины. Украинец заявил, что не знаком с творчеством россиянина, а также отметил, что Губерниева называют хамом.

Украинский журналист уверен, что человек несет угрозу национальной безопасности страны, если говорит о том, что Крым является частью России.

«Если Губерниев где-то брякнул что-то такое, значит, его и внесли в соответствующий список», — добавил Гордон.

Губерниев попал в список министерства культуры Украины 1 июля. Также в перечень попали режиссер Олег Джураев, актриса и телеведущая Анна Пескова и актер Роман Юрченко. Всего в список входят 204 человека.

В ответ Губерниев назвал представителей Минкульта Украины идиотами.