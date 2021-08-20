Медведев отдал лишь два гейма Карреньо-Бусте и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати.

Во встрече 1/4 финала вторая ракетка мира одержал победу над представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой со счетом 6:1, 6:1. Продолжительность матча составила 54 минуты.

Медведев совершил девять эйсов, допустил две двойные ошибки и успешно использовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету Карреньо-Бусты один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В полуфинале Медведев встретится с другим представителем России Андреем Рублевым.

Теннисный турнир в Цинциннати проходит с 15 по 22 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет более $3 млн.

Ранее сообщалось, что Рублев одержал победу над представителем Франции Бенуа Пэром со счетом 6:2, 3:6, 6:3.

Теннис. Цинциннати. 1/4 финала

Даниил Медведев (Россия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 6:1, 6:1.