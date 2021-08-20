Немов заявил, что на Олимпиаде-2020 Аблязину надо было вручить золото

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов считает, что россиянин Денис Аблязин заслужил золото в опорном прыжке на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Кстати, к разговору об очках: в той ситуации нашему гимнасту Аблязину надо было дать золото, как и представителю Кореи», — цитирует Немова РИА «Новости».

По итогам выступления Аблязин и представитель Южной Кореи Чэ Хван Син набрали одинаковое количество баллов в опорном прыжке — 14,783. За счет более сложного первого прыжка золото присудили корейцу, а россиянин занял второе место.

По итогам выступлений в своем виде спорта сборная России по спортивной гимнастике стала второй в медальном зачете Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Российские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды. Первое место заняла команда Китая, у которой три золота, три серебра и две бронзы. Третьими стали американцы (2-2-2).

Ранее Немов высказался о спорном судействе в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.