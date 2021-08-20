«Ростов» после оговорки Семина вручил игроку клуба футболку с новой фамилией

Пресс-служба «Ростова» опубликовала фотографию защитника Денниса Хаджикадунича с футболкой, на которой написана фамилия «Джикадукич».

Ранее главный тренер команды Юрий Семин, обращаясь к шведскому футболисту, кричал: «Ближе к нему, Джикадукич, ближе!»

«А вы думали, Палыч шутил?» — говорится в подписи к фото, опубликованной в Twitter команды.

Защитник выступает за «Ростов» с 2018 года. Всего он принял участие в 50 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил два мяча.

Семин возглавил «Ростов» летом 2021 года после ухода с поста Валерия Карпина. Клуб, набравший одно очко, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице первенства.

Ранее пресс-служба «Ростова» иронично отреагировал на представление третьего комплекта формы туринского «Ювентуса» на сезон-2021/2022. Цветовая гамма экипировки итальянской команды сильно напоминает расцветку ростовчан.

«Ростов» в Twitter опубликовал фотографию, на которой португальский форвард Криштиану Роналду стоит в третьем комплекте игровой формы «Ювентуса». Однако вместо эмблемы туринцев на груди португальца красуется эмблема «Ростова».