Бузова в майке с надписью «Где мой коньяк» ответила на шутку Губерниева

Певица Ольга Бузова вышла на репетицию выступления на конкурсе «Новая волна» в футболке с надписью «Где мой коньяк?». Кадры опубликованы на странице исполнительницы в Instagram.

Надпись на одежде Бузовой — отсылка к конфликту с комментатором Дмитрием Губерниевым, который произошел во время чемпионата Европы — 2020 по футболу.

Певица посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее распорядитель «Что? Где? Когда?», ведущая клубного канала «Динамо ТВ» Полина Лысенко высказалась о скандальном эфире с участием спортивного комментатора и певицы.