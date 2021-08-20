В Госдуме предрекли обратную дискриминацию из-за появления транс-персон в фигурном катании

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о политике спортивных федераций к транс-персонам.

«Не совсем понятно, как в фигурном катании хотят реализовать трансгендерный переход — есть много нюансов, которые невозможно изменить. Например, если даже мужчина станет женщиной, он от этого не станет кататься эстетично и красиво», — цитирует Журову Sport24.

Бывшая спортсменка считает, что участие транс-женщины в соревнованиях «девчонок-красоток» создаст неконкурентную среду.

«Судей надо будет заставлять ставить трансгендерам оценки выше только за то, что он трансгендер и ему сложнее даются элементы артистизма и техники. Это будет беспредел, возникнет обратная дискриминация», — сказала Журова.

Парламентарий отметила, что при допуске транс-персон к соревнованиям не должно быть нарушения спортивного принципа.

«Не очень хочется существовать в таких реалиях. Я боюсь, что эту возможность кто-то начнет использовать с целью завоевания олимпийской медали. То есть будут заставлять становиться трансгендерами, чтобы увеличить возможность стать олимпийским призером. Это будет невозможно контролировать и непременно приведет к нарушению прав людей», — добавила олимпийская чемпионка.

По мнению Журовой, переход транс-персон в российском фигурном катании невозможен.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал правила участия транс-персон в соревнованиях по фигурному катанию. Чтобы перейти из женской в мужскую категорию нужно предоставить письменное заявление о том, что его гендерная идентичность является мужской. Для перехода из мужской в женскую категорию общий уровень тестостерона должен составлять ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования и во время всего последующего соревновательного периода.

Вернуться в свою первоначальную категорию фигурист сможет по прошествии не менее четырех лет с момента своего первого соревнования в качестве трансгендерного фигуриста.

Ранее Журова высказалась о положении, в котором могут оказаться афганские спортсменки после прихода к власти в стране талибов (организация запрещена в России).