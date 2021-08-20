Экс-игрок «Спартака»: наш футбол стал хуже, потому что страна просела в деньгах

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о снижении уровня российского футбола. Игрок рассказал, что во время выступления в Томске ФНЛ была конкурентоспособным турниром, а сейчас все клубы практически одинаковые.

«Стало меньше денег, клубы разоряются, юные футболисты идут в другие сферы, тот же лимит «играет на руку». Страна просела в деньгах, а футбол — социальная вещь на данном этапе, к сожалению. Все взаимосвязано», — приводит слова Баженова «Матч ТВ».

Баженов заявил, что он против лимита на легионеров. По его словам, во времена без лимита играть в чемпионате России было трудно и конкурентно. Футболист считает, что молодые российские игроки такие же, как и в Европе, но Россия не встроена в европейский рынок.

«Тут дело в голове, в ментальности: «Нужно уезжать». Этого нет, потому что всем кажется, что и здесь хорошо. Но если брать уровень, особенно нынешний, то очевидно, что здесь все плохо. В голове нужно менять ориентиры, а это сложная история. В Сербии и Дании молодой не допускает мысли, что ехать в Европу не нужно, там понимают, что это необходимый шаг, там суперигра. Это парадокс, но чтобы футбол развивался, чтобы чемпионат становился сильнее, нужно, чтобы футболисты отсюда уезжали», — сказал Баженов.

Ранее футбольный агент Деннис Лахтер прокомментировал возможные реформы, которые могут произойти в российском футболе.