Вратарь немецкого «Байера» отреагировал на вызов в сборную России

Вратарь немецкого «Байера» Андрей Лунев отреагировал на вызов в сборную России.

«Очень рад получить вызов в сборную. С нетерпением жду сборов», — написал Лунев в Instagram.

В расширенном списке голкиперов, вызванных в сборную России главным тренером Валерием Карпиным, вошли Маринато Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»).

В рамках отбора к чемпионату мира — 2022 в Катаре сборная России сыграет с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (7 сентября, Волгоград).

Лунев выступал за петербургский «Зенит» с 2017 по 2021 год. В составе сине-бело-голубых он стал трехкратным победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) и обладателем Кубка страны.

Ранее сообщалось о том, что врачи сборной России Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули национальную команду из-за испанского помощника нового главного тренера команды Валерия Карпина.