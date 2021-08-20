Хабиб — о победном приеме в бою с Макгрегором: человек может умереть от такого захвата

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о победе над ирландцем Конором Макгрегором в 2018 году. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Вы же видели, что было тогда. Человек может умереть от такого захвата. Если нет судьи, что может быть? Он убирал мои руки, он убирал мой захват. Мы разумные люди и всt понимаем, понимаем, что могло быть», — сказал Хабиб.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Хабиб Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

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