Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Маск анонсировал создание робота-гуманоида Tesla Bot 06:42
Во Владивостоке опрокинулся микроавтобус, есть пострадавшие 06:40
Салах в ближайшее время может стать самым высокооплачиваемым игроком... 06:21
В МВД РФ заявили, что Британия игнорирует российские запросы о выдаче обвиняемых 06:21
Умер американский художник Чак Клоуз 06:07
Гинцбург: беременные хорошо переносят вакцинацию «Спутником V» 05:47
Синоптики предупредили об опасной паводковой ситуации в Хабаровском крае 05:38
Макрон позвонил Байдену по поводу ситуации в Афганистане 05:37
41-летний боец Харитонов рассказал, когда он планирует закончить карьеру 05:31
Бывший гендиректор «Спартака» Газизов: не хочется вспоминать период работы... 05:23
Бесплатная ставка 1000 р.

Хабиб — о победном приеме в бою с Макгрегором: человек может умереть от такого захвата

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о победе над ирландцем Конором Макгрегором в 2018 году. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Вы же видели, что было тогда. Человек может умереть от такого захвата. Если нет судьи, что может быть? Он убирал мои руки, он убирал мой захват. Мы разумные люди и всt понимаем, понимаем, что могло быть», — сказал Хабиб.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Хабиб Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее Хабиб рассказал, чем ему не понравился Майк Тайсон.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Ресурсы разграбят и будут контролировать наркопоток»
Как будет выживать Афганистан под властью талибов* и без международных спонсоров
«В Центральной Азии растет конфликтность — и принимает русофобские формы»
В Узбекистане депутата раскритиковали за русский язык
«С Украиной в Крым вернется жизнь». Главное из интервью Зеленского
Зеленский впервые рассказал крымским журналистам, как намерен вернуть полуостров
Причиной отмены пуска «Союза-2.1Б» стал сбой в наземном оборудовании
Почти две трети российских семей не могут позволить себе отдых на море
Гинцбург: беременные хорошо переносят вакцинацию «Спутником V»
Селена Гомез рассказала, что стало ключом к ее психическому здоровью
Новости и материалы
Маск анонсировал создание робота-гуманоида Tesla Bot
Во Владивостоке опрокинулся микроавтобус, есть пострадавшие
Салах в ближайшее время может стать самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля» в истории
В МВД РФ заявили, что Британия игнорирует российские запросы о выдаче обвиняемых
Умер американский художник Чак Клоуз
Синоптики предупредили об опасной паводковой ситуации в Хабаровском крае
Макрон позвонил Байдену по поводу ситуации в Афганистане
41-летний боец Харитонов рассказал, когда он планирует закончить карьеру
Бывший гендиректор «Спартака» Газизов: не хочется вспоминать период работы в Москве
Военные РФ и Турции ищут тайники боевиков в Алеппо
Бывший игрок ЦСКА: в РПЛ уровень интенсивности игры не такой, как в Европе
В горах Гренландии впервые пошел дождь, а не снег
Сенатор-республиканец посочувствовал мужчине, угрожавшему взорвать Конгресс
Бритни Спирс подозревают в избиении наемной работницы
На базе Ил-76 предлагается создать летающий авианосец для дронов
Боец Минеев — о сборах в Дагестане: лучшие из нас поедут колотить «зарубежных друзей»
Боец MMA из Афганистана рассказал о голоде в стране
Последний визит Меркель в Москву в качестве канцлера ФРГ станет 20-м по счету
Все новости
На каких машинах ездят автохулиганы
Эксперты выявили автомобили нарушителей ПДД
Из носа в легкие, а потом в мозг. Ученые увидели, как коронавирус поражает организм
Ученые сняли на видео, как SARS-CoV-2 добирается до внутренних органов
Снайпер Петрова против нацистов. История серии игр Call of Duty
Названы дата выхода Call of Duty: Vanguard и цены для владельцев ПК и консолей
Работа руками: откуда берется растительное молоко
Как сделать растительное молоко при помощи блендера и марли
В Минске заявили о вытеснении мигрантов из Польши в Белоруссию
Власти Белоруссии сообщили, что обнаружили на границе с Польшей четверых мигрантов
Хотел поговорить с Байденом. Что известно об угрозе теракта в Капитолии
Мужчина, угрожавший взорвать пикап у библиотеки Конгресса, сдался полиции
Шанс улететь — за колючей проволокой. Как солдаты США охраняют аэропорт Кабула
«С возвращением, девочки»: в Нью-Йорке охотятся на героинь «Секса в большом городе»
Фанаты преследуют актрис сериала «Секс в большом городе» на съемках
«Посадили по беспределу»: Хованский написал письмо из СИЗО
Хованский рассказал, какое видео хочет записать после выхода на волю
История с PUBG повторилась. В новом режиме Fortnite копирует Among Us
Создатели Among Us с иронией оценили режим Fortnite про самозванцев
Вэл Килмер не мог говорить семь лет из-за рака. Голос ему вернула нейросеть
ИИ заговорил голосом голливудского актера — сам он был в восторге
«В любом количестве»
Россия готова предоставить самолеты для эвакуации людей из Кабула
«Дети подходят после уроков, ждут концерта, респектуют»
Интервью с группой Tyagotenie — об альбоме «Жар», демонах и рэпе для школьников
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях