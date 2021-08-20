Боец MMA из Афганистана рассказал о голоде в стране

Боец смешанных единоборств (MMA) из Афганистана Несар Ахмад Ватандост, проживающий сейчас в Дубае, рассказал о ситуации у себя на родине, где власть захватило движение «Талибан (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России).

«То, что происходит, это просто ужасно, я вижу, как убивают ни в чем не виноватых солдат. Одни мусульмане убивают других, зная, что это мусульмане и что так делать нельзя. В Афганистане начался голод, люди пытаются получить хотя бы порцию еды на день, чтобы не умереть», — передает слова Ватандоста «Матч ТВ».

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабул. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

Ранее французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo представил обложку нового выпуска с карикатурой на запрещенное в России террористическое движение «Талибан» и нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.