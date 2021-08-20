Пловец Колесников о санкциях WADA: это не на пустом месте

Российский пловец Климент Колесников высказался об антидопинговых санкциях в отношении России, передает «Спорт-Экспресс».

«В России косячили, не буду отрицать. Отчасти то плохое, что про нас говорят, — это не на пустом месте. Но мы постепенно выравниваем эту ситуацию. И мы не принимаем никакие запрещенные субстанции», — сказал Колесников.

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступила под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Колесников выступил против терапевтических исключений.