Легенда «Манчестер Юнайтед» рассказал, что он серьезно болен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Денис Лоу рассказал, что он страдает от болезни Альцгеймера и сосудистой деменции, передает Sky Sports.

«Это очень сложное и заболевание. Я видел, как многие мои друзья проходили через это. Ты надеешься, что с тобой такого не случится, даже шутишь о болезни, игнорируя начальные симптомы. Ты просто не хочешь, чтобы это оказалось правдой. Ты злишься, расстраиваешься, потом начинаешь переживать о семье, которой придется с этим справляться», — сказал Лоу.

Форвард выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1962 по 1973 год. В составе «красных дьяволов» Лоу стал двукратным чемпионом Англии.

Также в 1968 году он выиграл Кубок европейских чемпионов. В решающем матче «МЮ» обыграл лиссабонскую «Бенфику» со счетом 4:1. За четыре года до этого Лоу стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал о своем трудном периоде в карьере, когда для успокоения ему приходилось выпивать алкоголь.