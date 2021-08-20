Шомуродов рассказал, почему ему сложно общаться с тренером «Ромы» Моуринью

Нападающий итальянской «Ромы» Элдор Шомуродов высказался о победе в матче квалификации Лиги конференций против турецкого «Трабзонспора», передает Calciomercato.

«Я счастлив, потому что забитый мною гол оказался очень важным для команды. У меня проблемы в общении с Моуринью, так как я плохо говорю по-итальянски, но мы понимаем друг друга на поле. Думаю, в будущем у меня получится играть в связке с Абрахамом», — сказал Шомуродов.

Римляне победили со счетом 2:1. В составе «Ромы» точными ударами отметились Лоренцо Пеллегрини, а также Шомуродов. За турецкую команду мяч забил Андреас Корнелиус.

Ответная встреча состоится 26 августа на «Стадио Олимпико».

В сезоне итальянской Серии А сезона-2020/21 в составе «Дженоа» Шомуродов сыграл 31 матч, сумев отличиться восемь раз, и отдать одну голевую передачу. За сборную Узбекистана нападающий сыграл 31 матч, в которых забил 14 мячей и отдал одну результативную передачу.

За всю карьеру Шомуродов провел 246 игр, в которых ему удалось отличиться 61 раз, а также отдать 13 голевых пасов.

Ранее гол Шомуродова помог «Роме» одержать победу над «Трабзонспором».