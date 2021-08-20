Агент Маньяков о возможной отмене лимита на легионеров: нельзя открывать ворота для всех

Футбольный агент Александр Маньяков высказался против отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом передает Sport24.

«Я категорически против полной отмены лимита. Нельзя открывать ворота для всех и говорить: «Приезжайте, кто хочет». Лимит обязательно должен быть, но в какой именно форме — вопрос дискуссионный. Это очень серьезный вопрос, его надо изучить досконально», — сказал Маньяков.

13 июля Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов.

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал идею создания комиссии по оценке легионеров в российском футболе.