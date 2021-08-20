Дюков об отказе Украины в участии на ЧМ по пляжному футболу: это удар для их игроков

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о запрете Ассоциации пляжного футбола Украины для национальной команды на участие в чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.

«Это удар для украинских футболистов, которые лишились участия в таком большом турнире», — передает слова Дюкова Sport24.

Напомним, Украина отобралась на чемпионат мира по пляжному футболу, но отказалась от участия. Вместо желто-синих на мировое первенство приехала Швейцария.

Чемпионат мира стартовал 19 августа. Финальная встреча состоится 29 августа. Все матчи пройдут в «Лужниках».

Ранее сборная России по пляжному футболу в стартовом матче домашнего чемпионата мира в овертайме обыграла команду США — 5:4. За 13 секунд до конца решающий мяч со штрафного забил Алексей Макаров. Также дублем в составе победителей отличился Борис Никаноров, еще по мячу забили Антон Шкарин и Андрей Новиков.