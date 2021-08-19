Олимпийский чемпион удивлен, что Смолова номинировали на награду «Спортсмен года»

Российский пловец Евгений Рылов прокомментировал незабитый пенальти игроком сборной России Федором Смоловым в четвертьфинальном матче против сборной Хорватии на чемпионате мира — 2018. Россияне проиграли в серии 11-метровых ударов.

«Я понимаю: нервы, переживания, — сказал Рылов в интервью на ютуб-канале Super. — Но ты же профессионал своего дела! Я не спорю: вратарь может угадать и отбить твой удар. Но когда ты просто не можешь попасть в створ — это уже другой разговор.

Да, нервы, ответственность… Но простите, я три раза выходил на старт, и там нервы, наверное, не хуже, чем у него перед пенальти. Грубо говоря, он играет 90 минут, может где-то ошибиться, его подстрахует команда. А если я ошибусь, то все, до свидания, я ничего не получу, буду в пролете», — приводит слова Рылова YouTube-канал «Super».

Также пловец выразил удивление тем фактом, что Федор Смолов в 2018 году был номинирован на награду «Спортсмен года» по версии журнала GQ Russia.

«Если не ошибаюсь, он был одним из кандидатов. Было голосование. Из кандидатов также были: я; теннисист, который первый раз выиграл золото; хоккеист, который забил «Золотой гол»; Хабиб Нурмагомедов… Ребята, которые отличились в мире. Я тогда выиграл чемпионат мира. И тут: лучший игрок российской Премьер-лиги!

Сравните сами: человек, который отличился в России, и люди, которые отличились в мире. Мне сейчас кто-то скажет, что в футболе больше конкуренции. Где там больше конкуренции?! У меня конкуренция — весь мир. В футболе в команду может попасть, грубо говоря, 32 человека, включая запасных. Попасть в команду из 32 человек — это же гораздо проще, чем двоим отобраться на Олимпийские игры», — сказал пловец.

Напомним, что Рылов в 2018 году в итоге стал спортсменом года по версии GQ. Он обошел Хабиба, Смолова, хоккеиста Никиту Гусева и теннисиста Александра Зверева.

Рылов на Олимпийских играх — 2020 в Токио выиграл финальный заплыв на 200 метров на спине, а также на дистанции 100 метров на спине.

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