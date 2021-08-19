Брат форварда ЦСКА рассказал, как у него в Сербии спрашивали про Путина

Даниил Чалов, старший брат нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, рассказал, что в Сербии у него спрашивали про президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Там сейчас то же самое, что в России. Молодежь не очень позитивно настроена к президенту Вучичу. Меня спрашивали: «А что Путин? Как у вас там Путин? Вы его тоже не любите, как мы Вучича?»

Я говорил: «Путин интересный персонаж, конечно. Наша молодежь тоже достаточно либеральных взглядов. Не все любят Путина, многие хотят, чтобы что-то поменялось в стране», — цитирует Чалова Sport24.

Последним клубом воспитанника московского «Локомотива» была сербская команда «Инджия». В ходе своей карьеры 26-летний футболист защищал цвета «Шинника», «Мордовии», «Томи» и «СКА-Энергии», белорусского «Витебска».

Ранее сообщалось, что российский пловец Евгений Рылов раскритиковал сборную России по футболу после провала на чемпионате Европы — 2020.