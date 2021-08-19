Российский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова в матче 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати.

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Соперники провели на корте полтора часа. Начало матча было отложено чуть более чем на час из-за дождя.

На следующей стадии Медведеву предстоит сыграть против победителя в паре Хуберт Хуркач (Польша) — Пабло Карреньо-Буста (Испания). Также участие в турнире продолжает еще один представитель России — Андрей Рублев, который сыграет свой матч 1/8 финала против француза Гаэля Монфиса.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс», который проходил в Торонто.

В финале россиянин обыграл представителя США Райлли Опелка со счетом 6:4, 6:3.

Россиянин занимает второе место в мировом рейтинге и является обладателем 12 титулов под эгидой АТР. На турнирах Большого шлема теннисист дважды доходил до финала - на Открытых чемпионатах США (2019) и Австралии (2021).