Газизов рассказал, чему его научила работа в «Спартаке»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о периоде работы на аналогичной должности в московском «Спартаке».

«Спартак» для нас раздражитель, остальное не имеет значения. Не думаю, что я раздражитель для кого-то в «Спартаке». Один из генеральных директоров, каких в клубе было очень много.

Чему меня научила работа в Москве? Не хочется вспоминать, моя задача как менеджера — двигаться только вперед. Знаю одно: когда пришел, «Спартак» был на девятом месте, когда уходил — на первом. Прочее — частности. Хотите что-то понять — смотрите на табло или в таблицу. Заниматься болтовней в задачи менеджера не входит», — цитирует Газизова «Матч ТВ».

На пост генерального директора красно-белых Газизова назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу».

Ранее сообщалось, что бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов будет работать в медицинском штабе сборной России.