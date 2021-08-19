Немов призвал болельщиков не травить судей и вести себя корректно

Международная федерация гимнастики (FIG) отреагировала на травлю судей олимпийских соревнований по индивидуальному многоборью в художественной гимнастике. Организация заявила о безоговорочной поддержке специалистов. Прославленный российский спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов призвал болельщиков к дружественному и уважительному отношению.

«Думаю, что мы должны быть дружественными друг к другу. Я бы не хотел эту тему поднимать, потому что спорт — для того, чтобы дружить, а не для того, чтобы вести себя некорректно по отношению друг к другу», — сказал Немов «Газете.Ru»

В индивидуальном многоборье на Олимпиаде победу одержала израильтянка Линой Ашрам при том, что в заключительном упражнении с лентой она допустила потерю предмета. При этом россиянка Дина Аверина, чисто исполнившая свою программу, стала второй. FIG объявила, что результаты соревнований были перепроверены, и признано, что судьи вынесли корректные оценки.

Судейство вызвало бурную реакцию в среде болельщиков. Ситуация усугубилась, когда украинская судья Лидия Виноградная со стороны дала свою оценку случившемуся, аргументировав победу Ашрам «трудностью тела». Позже она пожаловалась на травлю и на угрозы в соцсетях.

Ранее сообщалось, что победившая сестер Авериных гимнастка закрыла аккаунт в Instagram из-за травли.