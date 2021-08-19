«Краснодар» отказался отдавать Сулейманова в аренду в европейский клуб

Турецкий футбольный клуб «Коньяспор» пытался арендовать нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова с правом выкупа, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.

«Краснодар» отказался включать право выкупа в сделку. Из-за этого переговоры пока приостановлены», — сказал собеседник издания.

Источник отмечает, что также в переходе футболиста была заинтересована «Венеция».

В прошлом сезоне Сулейманов принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард не отметился результативными действиями в четырех встречах. Контракт игрока с «Краснодаром» истекает в мае 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в €6 млн.

Ранее стали известны причины разногласий между голландским хавбеком Тонни де Вильеной и «Краснодаром». «Быки» не отпускают футболиста в другой клуб, что является нарушением договоренностей между ним и руководством. Сообщалось, что нидерландец хочет покинуть команду из-за конфликта с одноклубником Владимиром Ильиным, который произошел на одной из тренировок.