Легкоатлетка Сидорова отреагировала на отказ в визе США

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Анжелика Сидорова высказалась об отказе в американской визе для выступления на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском городе Юджин.

Спортсменка заявила, что обычно вопросами визы занимаются менеджеры и спонсоры легкоатлетов.

«Я вспоминаю, как было три года назад, когда с американским посольством в Москве все еще было в порядке. Даже тогда быстро сделать визу — почти нерешаемая задача. Тогда я летала в Прагу, пробыла там неделю или даже восемь дней: пока попадешь в посольство, пока они рассмотрят, потом забирать паспорт.

Можно было заниматься визой до Олимпиады, но я не могла себе позволить уехать на неделю, выпасть из такой важной подготовки. Так что я была готова к такому исходу», — цитирует Сидорову «Матч ТВ».

Также она рассказала о важности этапа в американском городе.

«Я бы не сказала, что пропуск этапа в Юджине — прям трагедия. Но это коммерческий турнир, который проводит наш личный спонсор, я должна там быть, это важная часть контракта. Досадно, что не вышло», — добавила легкоатлетка.

Ранее олимпийский чемпион-2008 по прыжкам в высоту Андрей Сильнов заявил, что отказ легкоатлеткам в визах носит политический характер.