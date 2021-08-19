Победившая Авериных гимнастка описала свой успех фразой «я не русская»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам высказалась о своей победе на Играх-2020 в Токио.

По мнению спортсменки, она отличается от других гимнасток.

«В 14 лет меня назвали Черной пантерой. Очевидно, что мой цвет кожи четко подчеркивает, что я не такая как все. Я не русская, и я добиваюсь успехов», — цитирует Ашрам Israelhayom.

Израильская спортсменка завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике опубликовала новый пост в соцсетях.