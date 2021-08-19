Пловец Колесников: если ты не дурачок, ты не откажешься от поездки на ОИ даже без флага

Российский пловец Климент Колесников высказался о болельщиках, которые критикуют спортсменов за то, что они поехали на Олимпиаду в Токио, несмотря на отсутствие флага, передает «Спорт-Экспресс».

«Кто-то из спортсменов был категорически против поездки без флага, для него это было принципиально. Но, конечно, все поехали. Ты не откажешься. Если не дурачок», — сказал Колесников.

На Олимпиаде-2020 Колесников выиграл серебряную и бронзовую медали.

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Климент Колесников рассказал о реакции части российских болельщиков на его выступление на Играх.