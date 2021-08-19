Бывший тренер «Спартака» не согласился с невызовом Кержакова в сборную

Бывший наставник московского «Спартака» Игорь Ледяхов считает, что голкипера петербургского «Зенита» Михаила Кержакова надо было вызвать на сентябрьские матчи сборной России.

«Я немножко не понимаю, как можно не вызвать Михаила Кержакова, клуб которого лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ), и сам он мало пропускает, и одновременно взять в сборную Песьякова? Но опять же: Виталий Кафанов лучше нас с вами разбирается во всех тонкостях. Так что здесь стоит довериться тренерскому штабу», — передает слова Ледяхова «Российская газета».

В рамках отбора к чемпионату мира — 2022 в Катаре сборная России сыграет с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (7 сентября, Волгоград).

Ранее комментатор Геннадий Орлов раскритиковал форму нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который не попал в заявку сборной России на отборочные матчи на ЧМ-22.