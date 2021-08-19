Одноклубник Капризова объяснил, почему россиянину надо остаться в команде

Одноклубник игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кирилла Капризова Матс Цуккарелло рассказал, почему россиянину нужно подписать новый контракт с клубом, передает VG.no.

«Я немного говорил с ним и надеюсь, что все разрешится. Я не вмешиваюсь в его переговоры о контракте, но слежу за тем, как все идет. Мы болтаем с ним по-дружески. Если бы я бы на его место, то я бы договорился. Он только приехал в НХЛ. КХЛ — хорошая лига, но в НХЛ есть что-то особенное», — сказал Цуккарелло.

Российский форвард был выбран «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. Его соглашение с «Миннесотой» истекло летом 2021 года.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Билл Герин высказался о ситуации с новым контрактом российского форварда Кирилла Капризова.