Кафельников восхитился японскими туалетами

Бывший теннисист Евгений Кафельников рассказал, что его впечатлили японские туалеты.

«Товарищ прислал из Токио! Общественный туалет, типа «сортир». Кнопка для шума, чтобы не стеснялись звуков, подмыв с температурой воды, направлением струй и силой напора, ну и ароматами тоже. Живут же люди в 22 веке», — написал Кафельников в Twitter.

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко заявила, что перед стартом получает шлепки от тренера в качестве ритуала.

«Это ритуал, в хорошем смысле слова. Бьет по попе, нежно, любя, дабы нас встрепенуть, настроить на старт. Это нормально. Это традиция такая — не подумайте, это не побои, ни в коем случае», — сказала Колесниченко.