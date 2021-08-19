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Баскетболистка Вадеева назвала главную проблему российского футбола

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Reuters

Баскетболистка сборной России Мария Вадеева высказалась о проблемах российского футбола, передает Sport24.

«Я думаю, что у нас в футболе не дают шанса молодым. Очень много людей в России любит футбол и ходит на него. Все мальчишки хотят играть в футбол. Но возможности у детей нет. Понятно, что всё упирается в бюджет, и сейчас это очень важно. Перспективные дети не могут оплатить себе путевку в будущее. Это главная проблема», — сказала Вадеева.

Женская сборная России по баскетболу не сумела отобраться на последние две Олимпиады и два чемпионата мира.

В феврале следующего года с участием 16 команд пройдет квалификация к чемпионату мира-2022, который пройдет с 22 сентября по 1 октября 2022 года в Сиднее. Команды сыграют в четырех группах, по три лучшие из каждой (всего 12) получат путевки на мировое первенство.

Ранее Вадеева высказала свое отношение к мужской национальной команде по футболу.

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Футбол. Чемпионат России
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