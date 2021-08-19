Боец MMA спас детей после страшного ДТП

Боец смешанных единоборств Брендан Шауб рассказал, что спас несколько детей после ДТП.

31-летний водитель Цезарь Торрес специально выехал на встречную полосу, чтобы убить свою семью. Его задержали правоохранительные органы. В результате происшествия погибла 26-летняя женщина.

«В машине два парня и еще один постарше. Он повторял: «Я не хочу умирать». Я попытался выломать дверь, но она застряла. Я разбил окно. Точнее, вытащил из окна еще не разбитые куски — я же не Капитан Америка какой-то. Повсюду кровь и мозги, а мальчик кричит: «Мама, мама!» Я ему сказал, чтобы смотрел на меня и не смотрел на маму», — передает слова Шауба MMA Fighting.

Ранее баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия» Андре Драммонд спас своего сына от утопления. Его сын споткнулся и упал в бассейн. Андре быстро среагировал на ситуацию – полностью одетый баскетболист, вес которого составляет 127 килограммов, практически мгновенно прыгнул в бассейн и спас ребенка.