Российский клуб получит от спонсора около 1 млрд рублей

У «Уфы» появится новый нефтяной спонсор, который вложит в клуб около 1 млрд рублей, при этом это не будет «Башнефть». По информации СМИ, это дочерняя компания «Газрпрома» «Газпром нефтехим Салават». После подписания соглашения бюджет уфимского клуба увеличится до 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что «Уфа» не будет финансироваться из бюджета региона, отметив, что у него есть вопросы к деятельности клуба.

«У меня, безусловно, как у руководителя, есть большие претензии к тому, что происходит в нашем футбольном клубе, и мы с руководителем об этом предметно и понятно переговорили. И самый главный вопрос — я не собираюсь финансировать футбольный клуб «Уфа» из бюджета, вы знаете, что это все делается по другим схемам, то есть небюджетное финансирование, — сказал Хабиров агентству ТАСС.

«УФА» после четырех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) располагается на 11-м месте, имея в своем активе четыре очка. Уфимский клуб за четыре матча забил пять голов, пропустив при этом шесть мячей.

Команда «УФА» основана 18 февраля 2009 года. С сезона 2014/2015 выступает в РПЛ.

Ранее глава Башкирии заявил, что не собирается финансировать «Уфу» из бюджета региона.