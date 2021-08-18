Глава Башкирии заявил, что не собирается финансировать «Уфу» из бюджета региона

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что «Уфа» не будет финансироваться из бюджета региона, отметив, что у него есть вопросы к деятельности клуба.

«У меня, безусловно, как у руководителя, есть большие претензии к тому, что происходит в нашем футбольном клубе, и мы с руководителем об этом предметно и понятно переговорили. И самый главный вопрос — я не собираюсь финансировать футбольный клуб «Уфа» из бюджета, вы знаете, что это всё делается по другим схемам, то есть небюджетное финансирование, — приводит слова Хабирова ТАСС.

«УФА» после четырех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) располагается на 11-м месте, имея в своем активе четыре очка. Уфимский клуб за четыре матча забил пять голов, пропустив при этом шесть мячей.

Команда «УФА» основана 18 февраля 2009 года. С сезона 2014/2015 выступает в РПЛ.

Ранее Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве региона раскритиковал работу по нанесению дорожной разметки на башкирских дорогах.