Тимановская: слова Лукашенко обо мне расходятся, я не обращаю внимания

Белорусская бегунья Кристина Тимановская отреагировала на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о ней. Глава государства заявил, что спортсменкой «управляли», иначе бы она не уехала в Польшу.

«Довольно странно. Сначала он вообще сказал: «кто это такая? Я ее не знаю». А потом начал говорить, что якобы у меня была какая-то стипендия, что мной управляли. То есть, по сути, его слова расходятся друг с другом. Если он меня не знает, откуда тогда у него информация про стипендию, про то, что я вообще не должна была лететь на Олимпиаду? Хотя это абсолютно не так, потому что у меня был выполнен олимпийский норматив, и я имела полное право участвовать в Олимпиаде. Его слова расходятся, и я просто стараюсь не обращать на это внимание», — рассказала Тимановская «Газете.Ru».

Кристина получила политическое убежище в Польше после того, как ее пытались принудительно доставить на родину с Олимпийских игр в Токио. Тимановскую вынуждали выступить на «чужой» дистанции, однако она отказалась и раскритиковала спортивные власти своей страны в Instagram. Поняв, что возвращение домой грозит ей серьезными неприятностями, она обратилась за помощью к японской полиции, затем через Фонд спортивной солидарности она связалась с польскими властями, которые оказали ей поддержку.

Сейчас Тимановская находится в Польше и намерена получить вид на жительство в этой стране.

Ранее легкоатлетка Тимановская рассказала о серьезных проблемах со здоровьем у своего отца.