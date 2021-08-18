В «ПСЖ» недовольны высокомерным поведением Рамоса

Во французском «ПСЖ» недовольны поведением испанского защитника Серхио Рамоса, сообщает Cadena SER.

Источники в клубе из столицы Франции утверждают, что бывший футболист мадридского «Реала» ведет себя высокомерно по отношению к персоналу клуба, хотя даже не является капитаном или главной звездой команды.

В «ПСЖ» не намерены мириться с подобным. Если Рамос не изменит своего отношения к делу, главный тренер вице-чемпионов Франции Маурисио Почеттино не гарантирует ему места в стартовом составе.

Защитник выступал за «Реал» 16 лет. Он перешел мадридский клуб из «Севильи» в 2005 году. В составе команды он стал пятикратным чемпионом Испании (2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17, 2019/20), двукратным обладателем Кубка страны (2010/11, 2013/14), четырехкратным победителем Суперкубка Испании (2008, 2012, 2017, 2019/20), четырехкратным победителем Лиги чемпионов (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18) и трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА (2014, 2016, 2017).

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» на домашней арене «Парк де Пренс» провел презентацию новичков команды перед матчем второго тура Лиги 1 со «Страсбуром» (4:2).