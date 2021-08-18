Агент: зачем попадать на чемпионат мира — о нас в очередной раз вытрут ноги

Футбольный агент Деннис Лахтер заявил, что скептически относится к перспективам отечественного футбола на международной арене.

«Очевидно, что на чемпионат мира не попадаем. Не знаю, что должно случиться, чтобы мы туда попали. В текущей ситуации, не будем играть ни на мире, ни на Европе — это данность. Через год не будем играть и в Лиге чемпионов. С тающим на глазах рейтингом, даже чемпион не будет играть напрямую в группе. Падение перманентно, причем точка невозврата уже пройдена.

Я бы очень хотел, чтоб мы попали на чемпионат мира, но спрашиваю себя: «Зачем»? О нас в очередной раз вытрут ноги. Россия остается показушной страной, декорацией. А главное — ничего не меняется. Коррупция, кумовство, одни и те же тренеры по кругу бегают — королевство кривых зеркал», — цитирует агента «Комсомольская правда».

Также Лахтер добавил, что страна, в который лучший футболист Головин, — это занавес. Он неплохой футболист, но не более. Таких в Европе много.

Напомним, 1 сентября Россия проведет матч против сборной Хорватии, 4 сентября россияне встретятся с Кипром, а 7 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой.

Ранее экс-футболист сборной «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Хорватии в рамках квалификации на чемпионат мира — 2022.