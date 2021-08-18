Червиченко сравнил темнокожих игроков украинского клуба с шахтерами

Экс-глава московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе донецкого «Шахтера» над «Монако» (1:0) в первом матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Украинцы играли хорошо, особенно в начале матча. Если у нас отменят лимит, то будет примерно то же самое, что в «Шахтере». Вчера у них было всего два местных игрока в составе. Команда чернее черного, такое ощущение, что они только что вышли из шахты. Мне это не очень нравится», — приводит слова бывшего президента красно-белых «СЭ».

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд

«Монако» — «Шахтер» — 0:1

Голы: 0:1 — Педриньо, 19.

Ранее известный украинский журналист Артем Франков заявил, что украинские клубы в скором времени смогут обойти Россию в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).