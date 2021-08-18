Экс-игрок сборной России: как всегда, Головина не хватило на весь матч

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал игру хавбека французского «Монако» Александра Головина в матче с донецким «Шахтером» в рамках 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Головин старался. Пытался что-то изменить. Сыграл на своем уровне, но его не хватило, как всегда. Его часто не хватает на все девяносто минут встречи в таких насыщенный играх, но в целом он действовал полезно.

Он мог бы играть поактивнее, но соперник не давал такой возможности. А так Головин хорошо подготовлен. Скоро он наберет форму и оправится от всех травм, которые у него были, и все у него будет хорошо», — приводит слова Сенникова «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что «Шахтер» в первом матче противостояния команд в квалификации Лиги чемпионов обыграл «Монако» со счетом 1:0.

На 19-й минуте нападающий украинского клуба Педриньо забил единственный гол в матче.

Александр Головин вышел в стартовом составе своей команды и был заменен на 60-й минуте.

Ответный матч между командами состоится 25 августа в Харькове.