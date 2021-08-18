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Олимпиада 2020

Носов — о неудобных номерах на Играх-2020: Япония — это страна минимализма

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Бронзовый призер Игр-2004 по дзюдо, бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов высказался об условиях проживания российских спортсменов на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Я думаю, что это все обуславливается непосредственно самой Японией. Кто был в Японии, меня поймет: это страна минимализма. Там часто номера в гостиницах по четыре квадратных метра. Точнее, не часто, но попадаются такие номера. Все компактное, все очень маленькое.

Поэтому японцы, наверно, этот момент не предусмотрели, делали для себя, под себя. Только так я могу это объяснить. Ну, конечно, удобства — это хорошо, но главное, чтобы было тепло, чтобы была холодная и горячая вода. И хороший настрой на завоевание олимпийской медали, все остальное вторично», — сказал экс-депутат «Газете.Ru».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Россия могла бы стать четвертой в медальном зачете ОИ-2020, если бы не изменения Международного олимпийского комитета (МОК).

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Олимпиада 2020
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