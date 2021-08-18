Экс-одноклубник Миранчука рассказал о попытке нападения на него тренера «Аталанты»

Полузащитник испанской «Севильи» и сборной Аргентины Алехандро Гомес рассказал о причинах своего ухода из итальянской «Аталанты» и конфликте с 63-летним наставником Джан Пьеро Гасперини.

«Да, я ослушался его тактической установки в матче группового этапа Лиги чемпионов с датским «Мидтьюлланном». Тогда до конца первого тайма оставалось около десяти минут, и он попросил меня сыграть справа, но я очень хорошо проявлял себя именно слева. Поэтому я отказал ему. Совершив это во время матча, с кучей камер… Совершенно нормально, что он разозлился. Я уже понимал, что в перерыве он заменит меня.

Но в перерыве в раздевалке он перешел все допустимые границы и попытался физически напасть на меня. Недопустимо, когда есть физическая агрессия. Поэтому я попросил о встрече с президентом клуба и сказал ему, что у меня нет проблем с продолжением карьеры в клубе, признав, что я был неправ: как капитан я повел себя плохо и показал неправильный пример команде.

Но, что касательно ситуации с Гасперини, я сказал, что мне нужны его извинения. На следующий день было собрание всей команды, на котором я извинился перед тренером и товарищами по команде за эту ситуацию. Однако никаких извинений от тренера я не получил», — приводит слова футболиста Goal.

Через несколько дней аргентинец сообщил президенту, что не хочу работать в «Аталанте» с Гасперини. В ответ глава клуба заявил, что не собирается отпускать игрока. В итоге Гомес тренировался только с резервной командой.

«Это было некрасиво с их стороны, потому что я отдал клубу семь лет. У президента просто не хватило смелости попросить тренера извиниться передо мной. Это положило конец всему», — добавил Гомес.

Алехандро Гомес стал игроком «Севильи» после перехода из «Аталанты» за €5,5 млн. Во второй половине сезона аргентинец сыграл в 24 встречах за «Севилью» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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