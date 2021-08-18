Украинская теннисистка провоцировала трибуны после победы над американкой

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом круге турнира в Цинциннати обыграла представительницу США Кэти Макнелли – 7:6, 7:6.

В первом сете она отыграла с 2:4, а во втором – с 2:5.

По ходу матча трибуны активно поддерживали 19-летнюю американку, которая родилась в Цинциннати. После матчбола украинка начала просить, чтобы они еще больше пошумели.

Изначально они с Макнелли не пожали друг другу руки – Ястремская прошла мимо сетки, даже не посмотрев в сторону соперницы. Однако в итоге вернулась, и рукопожатие состоялось. После рукопожатия Макнелли отвернулась и оскорбила Ястремскую.

На счету 21-летней украинской теннисистки две подачи навылет, пять двойных ошибок и три из семи (43%) реализованных брейк-пойнтов. У ее соперницы – три эйса, пять двойных ошибок и три из четырех (75%) реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира Ястремская встретится с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (9-е место рейтинга).

Турнир в Цинциннати продлится с 16 по 22 августа. Его призовой фонд составляет $2,1 млн.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной не смогли выйти в финал парного турнира в Монреале.