Моргенштерн: если пойму, что после боя останусь в живых, подерусь в ММА за $20 млн

Рэпер Алишер Моргенштерн заявил, что готов подраться по правилам ММА за гонорар в 20 миллионов долларов.

«Готов подраться за 20 миллионов долларов. Смотря против кого. Если против какого-то убийцы, который меня размажет, то зачем оно мне надо? А если я пойму, что после этого поединка я останусь в живых, мне в принципе этой цифры хватит, чтобы ничем не заниматься до конца жизни. И следующее мое поколение сможет ничем не заниматься», – рассказал Моргенштерн на Youtube-канале «Руки выше».

Алишер Моргенштерн — второй рейтинге «50 самых успешных звезд России» по версии Forbes. Его доход за прошлый год составил 7,4 миллиона долларов. За последний год он смог подняться в рейтинге на 19 позиций. По числу упоминаний в соцсетях скандальный музыкант занял первое место — о нем вспоминали 4 042 900 раз.

Ранее боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поддержал рэпера Моргенштерна, который назвал рэперов и бойцов ММА коллегами по цирку.