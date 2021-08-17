Колосков рассказал, почему надо натурализовать игрока «Спартака» Жиго

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможной натурализации игрока московского «Спартака» Самюэля Жиго, передает Sports.ru.

«Центральный защитник – самая проблемная позиция в сборной. Жиго – очень качественный футболист и сыгран с Джикией. оть я принципиальный противник натурализации, в данном случае я поддерживаю такое решение в интересах сборной. Уже есть Фернандес, почему не заявить и Жиго. Я бы еще и Барриоса с Азмуном взял в сборную, но они уже заиграны, к сожалению», — сказал Колосков.

Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

Ранее бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался против натурализации игрока московского «Спартака» Самюэля Жиго.