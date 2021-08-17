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Губерниев рассказал, почему Дзюбу не надо вызывать в сборную России

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Журналист Дмитрий Губерниев заявил, что форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу не надо вызывать в сборную России.

«Многих не вызывают. Я думаю, здесь речь идет о том, чтобы немножко всколыхнуть Артема. Думаю, он игрой докажет, что способен быть в сборной. Хотя с Карпиным у них сложные взаимоотношения. Сборная России в последнее время была очень «дзюбозависимой». Вполне возможно, что Карпин хочет отказаться от этого и построить новую команду», — передает слова Губерниева «Вечерняя Москва».

Дзюба не был вызван на сентябрьские матчи национальной команды. В рамках отбора к чемпионату мира — 2022 в Катаре сборная России сыграет с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (7 сентября, Волгоград).

Ранее украинский журналист Артем Франков поделился мнением о невызове форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы на сентябрьские матчи сборной России.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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