Экс-наставник «Зенита»: сине-бело-голубые никогда не выиграют Лигу чемпионов

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что сине-бело-голубые никогда не выиграют Лигу чемпионов, передает Sports.ru.

«Отмена лимита глобально ничего не решит. Да, будет выше конкуренция, российский паспорт у игроков не будет так цениться. Клубы смогут приглашать молодых иностранцев, но это все есть и у других команд, играющих в Европе. Все равно «Зенит» никогда не сможет выиграть Лигу чемпионов. Даже отмена лимита ему в этом не поможет», — сказал Петржела.

13 июля Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов.

Ранее бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).